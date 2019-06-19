الأحمد:, تطورات, مهمة, يشهدها, ملف, المصالحة,

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تلتئم لجنة الافراجات التابعة لمصلحة السجون اليوم للنظر في الطلب المقدم اليها...
قال الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات " ان الشرطة...
توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاربعاء، معتدلا خلال ساعات...
انتخب المحامي محمد نعامنة رئيساً لنقابة المحامين لواء الشمال بعد فوز كبير على...
فجعت مدينة طمرة مساء الثلاثاء بوفاة عادل دواهدة(48عاماً)اثر نوبة قلبية حادة خلال...
شارك العشرات من اهالي طمرة مساء اليوم الثلاثاء في وقفة تضامن ومواساة مع الرئيس...
شارك المئات من اهالي مدينة ام الفحم مساء اليوم الثلاثاء في قاعة السوق البلدي...
شارك العشرات من اهالي سخنين مساء اليوم الثلاثاء في وقفة تضامن ومواساة مع الرئيس...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج أن الشرطة عثرت على سلاح من نوع كارلو...
شارك العشرات من اهالي كفركنا مساء اليوم الثلاثاء في وقفة تضامن ومواساة مع الرئيس...