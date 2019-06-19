الأحمد:, تطورات, مهمة, يشهدها, ملف, المصالحة,

كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، عن تطورات وصفها بـ"المهمة" في ملف المصالحة الفلسطينية.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "بصراحة لا أريد أن أتحدث بملف المصالحة، ولكن عقدنا في القاهرة جلسة مطولة مع الذين يتولون هذا الملف، وهناك تطورات إيجابية لا نريد الحديث بها، وهي بحاجة للنضج".وأضاف الأحمد: أنه ربما قريباً سيكون هناك تحركات وزيارات مصرية رفيعة المستوى لرام الله، للقاء الرئيس عباس شخصياً، قبل أن يكون هناك زيارة لقطاع غزة لحل إشكالية المصالحة، مشيراً إلى أنه "كفى حوارات".وأكد أن الحوار مع المصريين كان برفقة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، وصخر بسيسو، عضو المجلس الاستشاري في الحركة، وذلك مع وفد رفيع المستوى من مصر والذي يتابع هذا الملف.