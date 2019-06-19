كلمات متعلقةصورة, -, هكذا, احتفل, "غوغل", بيوم, "الفلافل",
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق...
أكد جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، طبيعة...
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، ان اسرائيل "تقيم...
-أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الاردن أيمن الصفدي والمفوض الأعلى للسياسة...
أعلن مصدر طبي مصري مسؤول، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي،...
قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الموقف الفلسطيني، والإجماع الدولي،...
أعلن أحمد محمد مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، أن جثمان والده دُفن...
توقّع تقرير للأمم المتحدة أن يزداد عدد سكان العالم ليصل الى 9,7 مليار نسمة عام 2050...
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن "الاردن مدعوة لحضور ورشة العمل في...
قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الثلاثاء، إنه لا يريد أن يرى مواجهة مسلحة...