احتفل محرك البحث العالمي "غوغل Google"، امس الثلاثاء، على صفحته الرسمية في منطقة الشرق الأوسط باليوم العالمي للفلافل أو يوم "الطعمية" العالمي.

والفلافل، أو الطعمية كما يسميها المصريون، هي أحد المأكولات العربية الشائعة في الشرق الأوسط، وتوجد الآن في جميع أنحاء العالم كبديل عن اللحوم للنباتيين، وشكل من أشكال الأطعمة السريعة التي تقدم في الشارع.وهناك جدل مستمر حول أصل الفلافل أو الطعمية، ومن أين جاءت، فيعتبر المصريون أنهم أصحاب هذه الأكلة ويطلقون على أنفسهم لقب "ملوك الفلافل"، لكن السوريين غير راضين عن ذلك، ويرون أن الفلافل شامية أبا عن جد، بينما يعتبر الفلسطينيون أنها أكلة فلسطينية.وأيا كان أصل الفلافل، فهذا لن يمنع كونها من أجمل الأطباق الشعبية التي تزين أي مائدة، فلنحتفل اليوم مع "غوغل" باليوم العالمي للفلافل، ونبدأ يومنا بتناول وجبة شهية من الفلافل اللذيذة.