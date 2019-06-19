شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، في حفل تخريج طلاب صفوف التواسع، في مدرسة طرعان الإعدادية "أ".وألقيت خلال الاحتفال، الذي جرى أمس الإثنين عدة كلمات، وكان من بين المتحدثين رئيس المجلس المحلي، مازن محمود عدوي وأكد على استمرار دعم التعليم في القرية بالإضافة الى الخطط المستقبلية وإعادة هيكلة جهاز التربية والتعليم، وقدم التهاني للخريجين متمنيا النجاح لهم في المرحلة المقبلة، وتمنى أيضا عطلة آمنة وسعيدة للجميع،وحث على استغلال أوقات الفراغ بالفعاليات المفيدة. كما كانت كلمة لمديرة المدرسة المربية ناريمان أبو جبل، رحبت فيها بالحضور وتطرقت إلى إنجازات المدرسة وتحصيلها ورؤيتها التربوية، وتم في نهاية الاحتفال توزيع الشهادات على الخريجين.