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رعشة غريبة تصيب المستشارة ميركل أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني



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رعشة غريبة تصيب المستشارة ميركل أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني




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