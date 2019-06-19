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رعشة غريبة تصيب المستشارة ميركل أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني
2019-06-19 08:33:24
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رعشة غريبة تصيب المستشارة ميركل أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني
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