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محمد رمضان يستعين بـ Game of Thrones في “بابا”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرحت القناة الرسمية لشركة روتانا بموقع “يوتيوب” أحدث الأغنيات المصورة للفنان المصري محمد رمضان واتل “بابا”.



وقد استعان محمد رمضان في الكليب بأجواء المسلسل الشهير Game of Thrones، فيظهر في بداية الأغنية المصورة وهو يتجول في قاعة العرش الحديدي بين تماثيل بالحجم الطبيعي لأفرادعلى ما يبدو من قبائل بدائية وهنا تقع عيناه على تمثال يشبهه تماما فيسأله “بابا؟”، لتدب الحياة في شبيهه ويرد عليه “بابا مين يا ابني”.

 
يذكر ان أغنية “بابا” تعاون فيها محمد رمضان مع المخرج أحمد عبد الواحد، كلمات خالد بدران، والتعاون الثالث على التوالي لرمضان مع الملحن والموزع رامي المصري بعد “اللهو الخفي” و”فيرس”، ويستكمل بها رمضان سلسلة الأغاني التي قدمها وصورها بطريقة الفيديو كليب مثل: “مافيا”، و”فيرس”، و”نمبر وان” وغيرها.




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