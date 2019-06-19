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حيفا تفجع بوفاة بلال أبو شملة بنوبة قلبية في اسطنبول



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وقع خبر الرحيل المفاجئ لأبن حيفا ابن حي الحليصة بلال محمود عارف أبو شملة 52 عاما كالصاعقة على كل معارفه وأقاربه وعلى أهل الحي. حيث تعرّض الى نوبة قلبية حادّة خلال تواجده مع أفراد أسرته في اسطنبول للإستجمام.


 وقد عُرف عن الراحل دماثة الأخلاق وسمعته الطيبة حيث امتهن الحلاقة وقد عرفه الجميع وأحبوه. 

هذا وعلمنا أن جثمان المرحوم سيصل الى حيفا مباشرة من تركيا يوم غد الخميس حيث سيدفن في مسقط رأسه في البلد التي نشأ وترعرع فيها وأقام أسرته.


وقد نعت لجنة حي الحليصة ببالغ الحزن والأسى وفاة أحد أبناء الحيّ المرحوم بلال أبو شملة. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم لجنة الحي بأحر التعازي والمواساة الى عائلة وأقارب المرحوم. داعين المولى عزّ وجلّ ان يتغمده بواسع رنحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.




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