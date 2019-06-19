"ناسا", تكشف, صورة, لجبل, "لم, تر, البشرية, مثله",

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التقطت أداة تجربة علوم التصوير عالية الدقة (HiRISE) المثبتة على مركبة "ناسا" Mars...
احتفل شاب أردني بطلاقه في محافظة مأدبا عمان، بحضور مقربيه وأصدقائه أمام أحد...
مع اقتراب موعد إطلاق هاتف "أبل" المنتظر، الذي سيحمل على الأغلب اسم "آيفون 11"، تنتشر...
” ك.ت.روبينز ” و ” جانين غاناي ” عاشقان فرقتهما الحرب والعمل العسكري عن بعضهما...
عرضت شركة "فولكان" الأمريكية أكبر طائرة في العالم للبيع بمبلغ 400 مليون دولار، بعد...
أشار خبراء التقنية إلى ميزة جديدة ستظهر في أنظمة iOS، لتساهم في إطالة عمر...
حذر الأطباء من أن هوسنا بمتابعة هواتفنا الذكية بشكل مبالغ فيه، يمكن أن تؤدي إلى...
أشار خبراء التقنية إلى ميزة جديدة ستظهر في أنظمة iOS، لتساهم في إطالة عمر...
عُرض أول منزل للملكة إليزابيث والأمير فيليب للبيع بأكثر من 5 ملايين جنيه...
حذر علماء الفلك من أن الشمس يمكن أن تقذف "توهجا فائقا" قويا من شأنه تعطيل الحضارة...