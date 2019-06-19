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ترامب: أميركا مستعدة جيدا لإيران



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق بإيران، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على عدة ناقلات نفط وإعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم.



وكانت واشنطن أعلنت أنها ستنشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط، بسبب المخاوف من التهديدات الإيرانية.


وفي مقابلة نشرتها مجلة تايم الأميركية قال ترامب إنه سيبحث استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط.




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