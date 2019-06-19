تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-19 08:38:20 صورة - هكذا احتفل "غوغل" بيوم "الفلافل" |  2019-06-19 08:29:49 بعد اعتقال بلاتيني .. 5دول يمكن أن تستضيف كأس العالم |  2019-06-19 08:20:19 حيفا تفجع بوفاة بلال أبو شملة بنوبة قلبية في اسطنبول |  2019-06-19 08:18:12 ترامب: أميركا مستعدة جيدا لإيران |  2019-06-19 05:15:27 الطقس - اجواء معتدلة نهارا باردة ليلا |  2019-06-19 05:21:35 غرينبلات: مؤتمر البحرين سياسي والفلسطينيون سيهدرون فرصة هامة |  2019-06-19 01:01:48 فوز كبير للمحامي محمد نعامنة على المحامي احمد مصالحة في انتخابات نقابة المحامين لواء الشمال |  2019-06-19 00:18:03 دي ليخت يضع كلمة النهاية لمسلسل رحيله إلى برشلونة |  2019-06-19 00:14:21 وفاة عادل دواهدة(48 عاماً)خلال حفل زفاف في طمرة |  2019-06-18 23:10:28 طمرة:وقفة مواساة بعد وفاة د.محمد مرسي في مصر |  2019-06-18 23:15:46 اهالي ام الفحم يؤدون صلاة الغائب على روح الرئيس المصري السابق محمد مرسي |  2019-06-18 22:11:35 البخاري الثانوية عرابة تحتفل بتخريج فوجها ال 13 |  2019-06-18 20:19:43 دراسة بريطانية تكشف علاقة طلاق الوالدين بسمنة أبنائهما |  2019-06-18 20:17:37 سان جيرمان يُعقد انتقال نيمار إلى الريال بطلب برازيلي |  2019-06-18 20:15:46 نتنياهو: نجري اتصالات مع كثير من الزعماء العرب في السر والعلن |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مشروبك الليلي لانقاص الوزن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبحث البعض منا عن طرق غريبة ومختلفة لفقدان الوزن والتخلص من الدهون في الجسم، التي تشكل كابوسا حقيقيا بالنسبة للبدناء.



وكشف خبراء أن الأمر ليس بهذه الصعوبة، ولا يتطلب الأمر سوى إعادة توازن أنماط حياتنا.


وعادة يميل الأشخاص إلى تخزين الكثير من الدهون في منطقة الحوض، حال تعرضهم لضغط شديد وطويل الأمد. ويأتي الإجهاد في أشكال مختلفة وكثيرة، ولكن تأثيرها على الأيض لدينا ثابت ومتماثل أساسا.


وحال لاحظت تراكم المزيد من الدهون بشكل غير متناسب حول منطقة البطن السفلية، فأنت بحاجة إلى البدء في التفكير بتقليل مستويات التوتر لديك، والحصول على ليلة نوم جيدة.


وبهذا الصدد، ينصح خبراء التغذية بشرب كوب من الشاي العشبي قبل النوم، من أجل تحسين النوم وزيادة إنقاص الوزن.


وفيما يلي أنواع الشاي المفيدة لفقدان الوزن أثناء النوم:


- شاي القرفة


تمتاز القرفة بأنها مضاد للالتهابات بشكل طبيعي، ما يعني أنها تساعد على التخلص من الانتفاخ وتقليل عبء الإجهاد البدني الشامل.


ويعتقد أن هذا النوع من التوابل يعزز عملية الأيض، نظرا لأن جسمك يستهلك المزيد من الطاقة لمعالجة ذلك.


وقالت أخصائية التغذية، هيلين بوند: "على الرغم من أن له تأثير بسيط في الأيض، إلا أنه يتعلق بموازنة نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، ما يساعد بدوره في تخفيف الوزن ويمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام. وهذا الأمر لا يحل مكان الحاجة إلى تغييرات في النظام الغذائي، حيث يجب اتباع نظام خال من السكر ومنخفض الكربوهيدرات".


وتنصح هيلين بإضافة القرفة إلى الحلويات أو المشروبات الساخنة كبديل صحي للسكر، حيث يمكن أن يكون لها حلاوة خفيفة.


- شاي البابونج


استخدم الرومان والإغريق والمصريون عشبة البابونج لعلاج الجروح، ومساعدتها على الشفاء بشكل أسرع.


ويساعد شاي البابونج على تهدئة التشنجات العضلية، ما يجعله المشروب المثالي بعد الوجبات وقبل النوم. كما يمكن أن يساعد في تخفيف تشنجات البطن والقولون العصبي، وعسر الهضم والغازات.


- شاي النعناع


يؤدي الشعور بالتعب والإرهاق إلى تناول الوجبات الخفيفة طوال اليوم، ولكن الشاي بالنعناع يساعد على إيقاظ الحواس ويخفف من صداع التوتر ويحسن الطاقة، بالإضافة إلى تحسين النوم وتخفيف الوزن.


- شاي رويبوس


وهو شاي جنوب إفريقي مصنوع من أوراق الشاي المخمرة المستخلصة من شجيرة Aspalathus linearis.


وتمتاز هذه العشبة بأنها حلوة وترابية وتحوي مواد كيميائية نباتية، رُبطت مباشرة بمكافحة السمنة.


ووجدت دراسة أجريت عام 2014 أن الشاي يمكن أن يسرع من فقدان الوزن، عن طريق زيادة مستويات هرمون الشهية: ليبتين.


ووجدت دراسة أجريت عام 2016 أن شرب الشاي يوميا ساعد 59 فردا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، على تقليل مؤشر كتلة الجسم لديهم وتخسيس مقدار كبير من الوزن.


وكشفت دراسة عام 2011 أن الأفراد الذين ينامون ما بين 6 إلى 8 ساعات في الليلة، لديهم فرصة أكبر لتحقيق هدف إنقاص الوزن مقارنة بالنوم الأقل. كما وجدت أن مستويات الإجهاد المنخفضة ارتبطت بنجاح أكبر في إنقاص الوزن، خاصة عند الجمع بين 6 و8 ساعات من النوم.


ويؤدي النوم السيء إلى إبطاء عملية الأيض، ويزيد من السعرات الحرارية والشهية ككل، لذا فإن النوم الجيد يؤدي إلى زيادة القدرة على حرق الدهون.




كلمات متعلقة

مشروبك, الليلي, لانقاص, الوزن,

تابعونــا

دراسة بريطانية تكشف علاقة طلاق الوالدين بسمنة أبنائهما دراسة بريطانية تكشف علاقة طلاق الوالدين بسمنة أبنائهما 2019-06-18 | 20:19:43

كشفت دراسة بريطانية قام بها باحثون في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أن طلاق...

تعرف عليها.. أمراض قد تصيبك عند نقص هذه الفيتامينات تعرف عليها.. أمراض قد تصيبك عند نقص هذه الفيتامينات 2019-06-18 | 18:13:28

تعتبر الفيتامينات من أهم العناصر التي تساعد الجسم على أداء الوظائف الحيوية...

لهذه الأسباب لا تشربوا الماء بزجاجات بلاستيكية لهذه الأسباب لا تشربوا الماء بزجاجات بلاستيكية 2019-06-18 | 14:55:58

يتسلل البلاسيتك إلى الجسم عن طريق مصادر عديدة، منها حاويات الأطعمة والمشروبات...

دراسات.. الموسيقى تخفف من معاناة مرضى السرطان دراسات.. الموسيقى تخفف من معاناة مرضى السرطان 2019-06-18 | 12:53:59

أظهرت دراسات أجراها خبراء من جامعة Taipe الطبية التايوانية أن الموسيقى قد تكون أحد...

ما هي فوائد الخيار؟ ما هي فوائد الخيار؟ 2019-06-18 | 10:22:01

يساعد نبات الخيار، على بساطته ووفرته، في تعزيز خلايا الجسم وتحسين شتى العمليات...

سوء النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم سوء النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم 2019-06-18 | 08:47:55

أظهرت نتائج تجارب أجراها علماء جامعة أريزونا، أن سوء النوم وغير الكافي يؤدي إلى...

التدخين يضعف آلية التحكم بضغط الدم بالجسم التدخين يضعف آلية التحكم بضغط الدم بالجسم 2019-06-17 | 17:00:03

ذكرت دراسة أميركية حديثة أن التدخين يجعل الأشخاص أكثر عرضة لمرض ارتفاع ضغط الدم،...

مواد طبيعية فعالة في حرق الدهون مواد طبيعية فعالة في حرق الدهون 2019-06-17 | 14:55:31

يرى خبراء التغذية أن عددا من المواد الطبيعية يساعد في تحفيز العمليات الفسيولوجية...

ماذا يحدث لجسمك إذا لم تنم خمس ليال متتالية؟ ماذا يحدث لجسمك إذا لم تنم خمس ليال متتالية؟ 2019-06-17 | 11:55:54

كما هو معروف النوم ظاهرة طبيعية لإعادة تنظيم نشاط الدماغ وأعضاء الجسم الأخرى وهو...

كيف تتوقف عن الأكل بشكل مفرط أثناء الليل؟ كيف تتوقف عن الأكل بشكل مفرط أثناء الليل؟ 2019-06-17 | 11:55:54

قد لا يكون التوقف عن الأكل في وقت متأخر أمرا سهلا كما نظن، لذلك قدم الكاتب جلين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مفرق البروة سائق حادث دراجة نارية شاحنة شارع 85 اصابة مستشفى الشرطة مصرع فتاة من باقة الغربية دهسا في الخضيرة شيراز عويسات افطار رمضان العرب محامين محامون نقابة شاكيد الوزيرة تظاهرة اهالي احتجاجاسطو مسلح على محل مجوهرات مجد الكروم مشتبهون اطلاق نار تنفيذ شرطة افتتاح العام الدراسي الجديد وزارة التعليم طلاب الصفوف الاولى الثانية يتعلمون في صفوف تعليمية صغيرةجمانة جرايسي كفر كنا غرقت امس حيفا ماهر شاطئ غرق حادث الشابة طمرة منطقة شاب مشتبه اعتداء جنسي فتاة قاصر شفاعمرو لدغه عقرب النقب عراد ضواحي الجنوي سوروكا بئر السبع متوسطة علاج العراقيب مواجهات الشرطة اخلاء هدم ايمن عودة يقضي ليلته في القرية النقب شقيب السلام اصابة شاب متوسطة خطيرة الشرطة تحقق الجنوب النقب اطلاق نار بلدية الناصرة اجواء مشحونة مصادقة ميزانية بلدية مجلس بلدي 10 مقابل 9 اعضاء حرق سيارات خسائر دون اصابات عكا اطفاء قوات اطلاق نار رصاص وابل مدخل بوابة زجاج تحطم مجلس محلي جلجولية بلدة اضرارشمعون جابسو السجن لمدة 100 يوم يغادر الافراج اطلاق سراح نتسيرت عيليت سابقاالناصرة تستضيف الابحاث للمدارس العربية ما يوسف الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com