الطقس - اجواء معتدلة نهارا باردة ليلا

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انتخب المحامي محمد نعامنة رئيساً لنقابة المحامين لواء الشمال بعد فوز كبير على...
فجعت مدينة طمرة مساء الثلاثاء بوفاة عادل دواهدة(48عاماً)اثر نوبة قلبية حادة خلال...
شارك العشرات من اهالي طمرة مساء اليوم الثلاثاء في وقفة تضامن ومواساة مع الرئيس...
شارك المئات من اهالي مدينة ام الفحم مساء اليوم الثلاثاء في قاعة السوق البلدي...
شارك العشرات من اهالي سخنين مساء اليوم الثلاثاء في وقفة تضامن ومواساة مع الرئيس...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج أن الشرطة عثرت على سلاح من نوع كارلو...
شارك العشرات من اهالي كفركنا مساء اليوم الثلاثاء في وقفة تضامن ومواساة مع الرئيس...
احتفلت مدرسة الغزالي الإعدادية في مدينةِ أُم الفحم، اليوم الثلاثاء،بتخريج الفوج...
تنتخب نقابة المحامين اليوم رئيسا جديدا لها .ويتنافس على هذا المنصب القائم باعمال...
نابلس - دقت الفرحة اجراسها في منزل يوسف ابو عرام من يطا الخليل بعد ولادة طفلتهم...