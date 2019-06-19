فوز, كبير, للمحامي, محمد, نعامنة, على, المحامي, احمد, مصالحة, في, انتخابات, نقابة, المحامين, لواء, الشمال,

يشار الى أن البلاد شهدت يوم امس الثلاثاء انتخابات نقابة المحامين وسط منافسة قوية , وبهذا يخلف نعامنة المحامي خالد حسني الزعبي بعد ان كان رئيساً للنقابة في لواء الشمال عدة سنوات .

انتخب المحامي محمد نعامنة رئيساً لنقابة المحامين لواء الشمال بعد فوز كبير على نظيره المحامي أحمد مصالحة بفارق اكثر من 100 صوت .

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