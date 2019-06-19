دي, ليخت, يضع, كلمة, النهاية, لمسلسل, رحيله, إلى, برشلونة,

حسم الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، موقفه من الانتقال إلى برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لإذاعة "كادينا سير"، فإن دي ليخت رفض الانتقال إلى برشلونة، على الرغم من وجود اتفاق بين مسئولي أياكس والبارسا، على انتقال اللاعب إلى الكامب نو مقابل 75 مليون يورو.وتشير التقارير إلى أن مينو رايولا وكيل دي ليخت، لعب دورًا كبيرًا في فشل صفقة رحيل ماتياس إلى برشلونة.وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة قد سافر إلى أمستردام، من أجل إقناع اللاعب بالانتقال إلى الكامب نو، كما فعل عند التعاقد مع فرينكي دي يونج، لكن هذه المرة يبدو أنه لم ينجح في محاولته.ويبدو من رفض ماتياس دي ليخت، أن الصراع انحصر بين الثنائي باريس سان جيرمان ويوفنتوس للحصول على خدماته.