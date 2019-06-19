وفاة, عادل, دواهدة(48, عاماً)خلال, حفل, زفاف, في, طمرة,

وقد سادت المدينة اجواء من الحزن بعد الخبر الاليم .

فجعت مدينة طمرة مساء الثلاثاء بوفاة عادل دواهدة(48عاماً)اثر نوبة قلبية حادة خلال حفل زفاف قريب للعائلة في المدينة .

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طمرة:وقفة مواساة بعد وفاة د.محمد مرسي في مصر 2019-06-18 | 23:10:28 شارك العشرات من اهالي طمرة مساء اليوم الثلاثاء في وقفة تضامن ومواساة مع الرئيس...

اهالي ام الفحم يؤدون صلاة الغائب على روح الرئيس المصري السابق محمد مرسي 2019-06-18 | 23:15:46 شارك المئات من اهالي مدينة ام الفحم مساء اليوم الثلاثاء في قاعة السوق البلدي...

اهالي سخنين يقفون مواساة مع الرئيس المصري المرحوم محمد مرسي 2019-06-18 | 20:09:11 شارك العشرات من اهالي سخنين مساء اليوم الثلاثاء في وقفة تضامن ومواساة مع الرئيس...

العثور على سلاح وذخيرة على سطح بناية في حي العمال بالناصرة 2019-06-18 | 19:56:16 جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج أن الشرطة عثرت على سلاح من نوع كارلو...

كفركنا:وقفة مواساة للرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد وفاته 2019-06-18 | 19:28:34 شارك العشرات من اهالي كفركنا مساء اليوم الثلاثاء في وقفة تضامن ومواساة مع الرئيس...

اعدادية الغزالي في مدينة ام الفحم تحتفل بتخريج الفوج الـ 27 2019-06-18 | 17:29:36 احتفلت مدرسة الغزالي الإعدادية في مدينةِ أُم الفحم، اليوم الثلاثاء،بتخريج الفوج...

نقابة المحامين تنتخب اليوم رئيسا جديدا لها 2019-06-18 | 13:23:45 تنتخب نقابة المحامين اليوم رئيسا جديدا لها .ويتنافس على هذا المنصب القائم باعمال...

"جوري "اول طفلة انابيب في مستشفى النجاح الجامعي - نابلس 2019-06-18 | 12:37:11 نابلس - دقت الفرحة اجراسها في منزل يوسف ابو عرام من يطا الخليل بعد ولادة طفلتهم...

بلقيس ابو عواد 23عاما من قرية بقعاتا في الجولان أول شابة درزية تعمل مضمدة ومسعفة على دراجة نارية 2019-06-18 | 12:20:55 الشابة بلقيس ابو عواد 23 عاما من قرية بقعاتا في الجولان هي الشابة الدرزية الاولى...