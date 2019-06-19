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وفاة عادل دواهدة(48 عاماً)خلال حفل زفاف في طمرة



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فجعت مدينة طمرة مساء الثلاثاء بوفاة عادل دواهدة(48عاماً)اثر نوبة قلبية حادة خلال حفل زفاف قريب للعائلة في المدينة .


وقد سادت المدينة اجواء من الحزن بعد الخبر الاليم .




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