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طمرة:وقفة مواساة بعد وفاة د.محمد مرسي في مصر



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شارك العشرات من اهالي طمرة مساء اليوم الثلاثاء في وقفة تضامن ومواساة مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد وفاته امس الاثنين اثناء محاكمته .


وقد رفع المتظاهرون شعارات تضامن مع المرحوم وصور له بمشاركة العديد من المواطنين والشخصيات السياسية .




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