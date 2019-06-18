اهالي, ام, الفحم, يؤدون, صلاة, الغائب, على, روح, الرئيس, المصري, السابق, محمد, مرسي,

هذا وتم توزيع جارزات على الحضور تحمل صورة د. محمد مرسي..
هذا وتم توزيع جارزات على الحضور تحمل صورة د. محمد مرسي..
هذا وتم توزيع جارزات على الحضور تحمل صورة د. محمد مرسي..
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