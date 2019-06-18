تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-18 23:15:46 اهالي ام الفحم يؤدون صلاة الغائب على روح الرئيس المصري السابق محمد مرسي |  2019-06-18 22:11:35 البخاري الثانوية عرابة تحتفل بتخريج فوجها ال 13 |  2019-06-18 20:19:43 دراسة بريطانية تكشف علاقة طلاق الوالدين بسمنة أبنائهما |  2019-06-18 20:17:37 سان جيرمان يُعقد انتقال نيمار إلى الريال بطلب برازيلي |  2019-06-18 20:15:46 نتنياهو: نجري اتصالات مع كثير من الزعماء العرب في السر والعلن |  2019-06-18 20:09:11 اهالي سخنين يقفون مواساة مع الرئيس المصري المرحوم محمد مرسي |  2019-06-18 19:56:16 العثور على سلاح وذخيرة على سطح بناية في حي العمال بالناصرة |  2019-06-18 19:28:34 كفركنا:وقفة مواساة للرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد وفاته |  2019-06-18 18:13:28 تعرف عليها.. أمراض قد تصيبك عند نقص هذه الفيتامينات |  2019-06-18 18:08:14 الاردن: ندرس المشاركة في ورشة البحرين |  2019-06-18 18:05:01 ليفربول يوجه بوصلته الصيفية إلى برشلونة |  2019-06-18 17:54:29 مدرسة الرازي الشاملة في اكسال تحتفل بتخريج الفوج الاول من طلابها |  2019-06-18 17:29:36 اعدادية الغزالي في مدينة ام الفحم تحتفل بتخريج الفوج الـ 27 |  2019-06-18 14:55:58 الكشف عن سبب وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي والأمراض التي عانى منها |  2019-06-18 14:55:49 اكتشاف جديد على المريخ لم يسبق له مثيل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اهالي ام الفحم يؤدون صلاة الغائب على روح الرئيس المصري السابق محمد مرسي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



شارك المئات من اهالي مدينة ام الفحم مساء اليوم الثلاثاء في قاعة السوق البلدي بصلاة الغائب على المرحوم د. محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية الاسبق.

هذا وتم توزيع جارزات على الحضور تحمل صورة د. محمد مرسي..

هذا وتم في البداية تلاوة عطرة من القران الكريم ومن اقيمت الصلاة على روخ المرحوم د. محمد مرسي.





كلمات متعلقة

اهالي, ام, الفحم, يؤدون, صلاة, الغائب, على, روح, الرئيس, المصري, السابق, محمد, مرسي,

تابعونــا

اهالي سخنين يقفون مواساة مع الرئيس المصري المرحوم محمد مرسي اهالي سخنين يقفون مواساة مع الرئيس المصري المرحوم محمد مرسي 2019-06-18 | 20:09:11

شارك العشرات من اهالي سخنين مساء اليوم الثلاثاء في وقفة تضامن ومواساة مع الرئيس...

العثور على سلاح وذخيرة على سطح بناية في حي العمال بالناصرة العثور على سلاح وذخيرة على سطح بناية في حي العمال بالناصرة 2019-06-18 | 19:56:16

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج أن الشرطة عثرت على سلاح من نوع كارلو...

كفركنا:وقفة مواساة للرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد وفاته كفركنا:وقفة مواساة للرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد وفاته 2019-06-18 | 19:28:34

شارك العشرات من اهالي كفركنا مساء اليوم الثلاثاء في وقفة تضامن ومواساة مع الرئيس...

اعدادية الغزالي في مدينة ام الفحم تحتفل بتخريج الفوج الـ 27 اعدادية الغزالي في مدينة ام الفحم تحتفل بتخريج الفوج الـ 27 2019-06-18 | 17:29:36

احتفلت مدرسة الغزالي الإعدادية في مدينةِ أُم الفحم، اليوم الثلاثاء،بتخريج الفوج...

نقابة المحامين تنتخب اليوم رئيسا جديدا لها نقابة المحامين تنتخب اليوم رئيسا جديدا لها 2019-06-18 | 13:23:45

تنتخب نقابة المحامين اليوم رئيسا جديدا لها .ويتنافس على هذا المنصب القائم باعمال...

"جوري "اول طفلة انابيب في مستشفى النجاح الجامعي - نابلس "جوري "اول طفلة انابيب في مستشفى النجاح الجامعي - نابلس 2019-06-18 | 12:37:11

نابلس - دقت الفرحة اجراسها في منزل يوسف ابو عرام من يطا الخليل بعد ولادة طفلتهم...

بلقيس ابو عواد 23عاما من قرية بقعاتا في الجولان أول شابة درزية تعمل مضمدة ومسعفة على دراجة نارية بلقيس ابو عواد 23عاما من قرية بقعاتا في الجولان أول شابة درزية تعمل مضمدة ومسعفة على دراجة نارية 2019-06-18 | 12:20:55

الشابة بلقيس ابو عواد 23 عاما من قرية بقعاتا في الجولان هي الشابة الدرزية الاولى...

خلال يوم الطالب في الكلية الأكاديمية العربية حيفا:تكريم للمتفوقين والمتفوقات من طالبات وطلاب اللقبين الأول والثاني خلال يوم الطالب في الكلية الأكاديمية العربية حيفا:تكريم للمتفوقين والمتفوقات من طالبات وطلاب اللقبين الأول والثاني 2019-06-17 | 18:00:04

بمشاركة المئات من الطالبات والطلاب وحضور رئيس الكلية المحامي زكي كمال والقائمة...

اختفاء اثار الشابة سندس الزبارقة20 عاما من النقب . اختفاء اثار الشابة سندس الزبارقة20 عاما من النقب . 2019-06-18 | 11:00:54

اعلنت الشرطة في لواء الجنوب اليوم الثلاثاء عن اختفاء اثار الشابة سندس سندي...

اللجنة التنفيذية للمؤتمر الارثوذكسي حول زيارة جوشوا للناصرة -لا لتدنيس وتسييس الأراضي المقدسة بالناصرة وغيرها اللجنة التنفيذية للمؤتمر الارثوذكسي حول زيارة جوشوا للناصرة -لا لتدنيس وتسييس الأراضي المقدسة بالناصرة وغيرها 2019-06-18 | 11:03:31

جاء في بيان اللجنة التنفيذية-المؤتمر الأرثوذكسي حول زيارة وبرنامج جوشوا للناصرة....

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids قلنسوة حادث دهس سيارة شاب خطيرة مستشفى شرطة طرق توثيق كاميرات المراقبة المحطة المركزية بئر السبع اطلاق نار طعن مقتل اصابة اخرين طاولة طعام مائدة سفرة رصاصة طائشة تسقط مواطن ام الفحم اطلاق نار طمرة هدم بيت عمر ياسين الشرطة قوات كبيرة ثلوج تعطيل دراسة تساقط حرفيش الجش الجرمق بيت جن قرى الجليل الاعلى الخضيرة دهس طعن ام الفحم شاب أفعى سامة حيفا كرسي الحمام امرأة صائد افاعي طولها متر داخل بيت الضريبة النائية تقليصات المنح الضريبية اغلاق شوارع القدس نهاريا عكا تظاهرات مفارق انقلاب سيارة شارع ام الفحم معاوية اصابة طفيفة سائق انهيار مطاردة سقف مصنع ياجور شرطيين حيفا متوسطة لصوص اشتباه طفل رضيع تسمم شقيب السلام أدوية خطأ نقله مستشفى النقب الجنوب اسعاف افتتاح العام الدراسي الجديد طلاب عودة مقاعد دراسة عرب استقبال خضر لوباني وفاة الشاب المأسوف على شبابه قرية رياضي كمال اجسام الجبهة الاضراب تحيي نجاح المحرضة الاصوات ضرب العروس في ليلة الدخلة فلسطين برنامج أحمر بالخط العريض
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com