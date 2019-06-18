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البخاري الثانوية عرابة تحتفل بتخريج فوجها ال 13



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



شهدت القاعة الرياضية لمدرسة البخاري الشاملة احتفالا لثانوية البخاري عرابة بتخريج فوجها ال 13 والذي بلغ عددهم 125 خريج وخريجة بحضور رئيس البلدية عمر واكد نصار وادارته واهالي الخريجين .


وقد تولى عرافة الاحتفال الطالبتان ايلياء جربوني وهدى زيدان والقيت كلمات شارك فيها مدير المدرسة مرعب عاصله ورئيس البلدية عمر واكد ورئيس لجنة الاباء حسن عاصله وعن الخريجين ليان عاصله .

كما وشاركت الطالبتين ندى عاصله وايات حسن عاصله بالقاء ابداعات خطابية وشمل الاحتفال على الدبكة الشعبية واختتم الاحتفال بتوزيع الشهادات على الخريجين .




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