دراسة, بريطانية, تكشف, علاقة, طلاق, الوالدين, بسمنة, أبنائهما,

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تعتبر الفيتامينات من أهم العناصر التي تساعد الجسم على أداء الوظائف الحيوية...
يتسلل البلاسيتك إلى الجسم عن طريق مصادر عديدة، منها حاويات الأطعمة والمشروبات...
أظهرت دراسات أجراها خبراء من جامعة Taipe الطبية التايوانية أن الموسيقى قد تكون أحد...
يساعد نبات الخيار، على بساطته ووفرته، في تعزيز خلايا الجسم وتحسين شتى العمليات...
أظهرت نتائج تجارب أجراها علماء جامعة أريزونا، أن سوء النوم وغير الكافي يؤدي إلى...
ذكرت دراسة أميركية حديثة أن التدخين يجعل الأشخاص أكثر عرضة لمرض ارتفاع ضغط الدم،...
يرى خبراء التغذية أن عددا من المواد الطبيعية يساعد في تحفيز العمليات الفسيولوجية...
كما هو معروف النوم ظاهرة طبيعية لإعادة تنظيم نشاط الدماغ وأعضاء الجسم الأخرى وهو...
قد لا يكون التوقف عن الأكل في وقت متأخر أمرا سهلا كما نظن، لذلك قدم الكاتب جلين...
قال علماء جينيون إنهم تمكنوا من محو أعراض مرض جيني نادر لدى شاب بعد أن تناول...