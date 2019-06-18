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سان جيرمان يُعقد انتقال نيمار إلى الريال بطلب برازيلي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن موقف باريس سان جيرمان من انتقال نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سان جيرمان لن يوافق على رحيل نيمار إلا بعد الحصول على 222 مليون يورو، التي تم دفعها لضم اللاعب من برشلونة في صيف 2017.
وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان مستعد للبحث عن طريقة أخرى لتقليل سعر نيمار، خاصة إذا كانت الصفقة ستتم لصالح ريال مدريد.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، يحظى بإعجاب ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، ويسعى النادي الفرنسي إلى جعله كجزء من الصفقة.
وأفادت بأن ريال مدريد رد على طلب سان جيرمان بأن كاسيميرو ليس للبيع، ورغم ذلك فإن دوره قد يتراجع خلال الفترة المقبلة تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لا سيما إذا تم التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد.
سان جيرمان يُعقد انتقال نيمار إلى الريال بطلب برازيلي




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