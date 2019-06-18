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نتنياهو: نجري اتصالات مع كثير من الزعماء العرب في السر والعلن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، ان اسرائيل "تقيم علاقات جلية ومخفية مع الكثير من الزعماء العرب وهناك علاقات واسعة النطاق ما بين إسرائيل ومعظم الدول العربية".


وأضاف في بيان صحفي "سيعقد قريبا مؤتمر هام في البحرين نرحب به كما نرحب بالمحاولة الأمريكية لتحقيق مستقبل أفضل ولحل مشاكل المنطقة"، مؤكداً حضور اسرائيليين لمؤتمر البحرين.

وتابع: "في بداية الأسبوع القادم سيعقد في القدس لقاء تاريخي غير مسبوق سيجمع بين مستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي. هذه هي قمة مهمة جدا من شأنها ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط في فترة هائجة وحساسة".

وأكد على أهمية هذا "اللقاء الثلاثي الذي يجمع بين الدولتين العظميين في إسرائيل وهذا يدل ألف دليل على مكانة إسرائيل الحالية على الساحة الدولية".




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