نتنياهو:, نجري, اتصالات, مع, كثير, من, الزعماء, العرب, في, السر, والعلن,

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-أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الاردن أيمن الصفدي والمفوض الأعلى للسياسة...
أعلن مصدر طبي مصري مسؤول، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي،...
قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الموقف الفلسطيني، والإجماع الدولي،...
أعلن أحمد محمد مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، أن جثمان والده دُفن...
توقّع تقرير للأمم المتحدة أن يزداد عدد سكان العالم ليصل الى 9,7 مليار نسمة عام 2050...
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن "الاردن مدعوة لحضور ورشة العمل في...
قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الثلاثاء، إنه لا يريد أن يرى مواجهة مسلحة...
كشف مسؤول في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض لا يخطط لدعوة مسؤولين إسرائيليين...
أعلن التلفزيون المصري، اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء...
أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، عن بدء تنفيذ مرحلة أوسع من تفاهمات كسر...