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اهالي سخنين يقفون مواساة مع الرئيس المصري المرحوم محمد مرسي



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شارك العشرات من اهالي سخنين مساء اليوم الثلاثاء في وقفة تضامن ومواساة مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد وفاته امس الاثنين اثناء محاكمته .

وقد رفع المتظاهرون شعارات تضامن مع المرحوم وصور له بمشاركة العديد من المواطنين والشخصيات السياسية .




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