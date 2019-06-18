اهالي, سخنين, يقفون, مواساة, مع, الرئيس, المصري, المرحوم, محمد, مرسي,

شارك العشرات من اهالي سخنين مساء اليوم الثلاثاء في وقفة تضامن ومواساة مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد وفاته امس الاثنين اثناء محاكمته .

وقد رفع المتظاهرون شعارات تضامن مع المرحوم وصور له بمشاركة العديد من المواطنين والشخصيات السياسية .