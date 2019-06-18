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العثور على سلاح وذخيرة على سطح بناية في حي العمال بالناصرة



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جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج أن الشرطة عثرت على سلاح من نوع كارلو وذخيرة على سطح بناية في حي العمال بمدينة الناصرة مساء اليوم الثلاثاء .


وجاء في البيان أن الشرطة تعمل جاهدة للوصول الى الاسلحة الغير مرخصة .




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