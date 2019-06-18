العثور, على, سلاح, وذخيرة, على, سطح, بناية, في, حي, العمال, بالناصرة,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج أن الشرطة عثرت على سلاح من نوع كارلو وذخيرة على سطح بناية في حي العمال بمدينة الناصرة مساء اليوم الثلاثاء .

وجاء في البيان أن الشرطة تعمل جاهدة للوصول الى الاسلحة الغير مرخصة .