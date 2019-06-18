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كفركنا:وقفة مواساة للرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد وفاته



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شارك العشرات من اهالي كفركنا مساء اليوم الثلاثاء في وقفة تضامن ومواساة مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد وفاته امس الاثنين اثناء محاكمته .


وقد رفع المتظاهرون شعارات تضامن مع المرحوم وصور له بمشاركة فضيلة الشيخ كمال خطيب وقدس الاب سيمون خوري .




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