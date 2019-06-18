تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-18 18:13:28 تعرف عليها.. أمراض قد تصيبك عند نقص هذه الفيتامينات |  2019-06-18 18:08:14 الاردن: ندرس المشاركة في ورشة البحرين |  2019-06-18 18:05:01 ليفربول يوجه بوصلته الصيفية إلى برشلونة |  2019-06-18 17:54:29 مدرسة الرازي الشاملة في اكسال تحتفل بتخريج الفوج الاول من طلابها |  2019-06-18 17:29:36 اعدادية الغزالي في مدينة ام الفحم تحتفل بتخريج الفوج الـ 27 |  2019-06-18 14:55:58 الكشف عن سبب وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي والأمراض التي عانى منها |  2019-06-18 14:55:49 اكتشاف جديد على المريخ لم يسبق له مثيل |  2019-06-18 14:55:45 أبو ردينة: أفشلنا كل المؤامرات وواشنطن لا تستطيع عمل شيء وحدها |  2019-06-18 13:23:45 نقابة المحامين تنتخب اليوم رئيسا جديدا لها |  2019-06-18 12:49:53 هيفا وهبي تطمئن محبيها بأول صورة لها من المستشفى |  2019-06-18 12:55:39 صور.. أردني يحتفل بطلاقه بطريقة غريبة! |  2019-06-18 12:53:59 دراسات.. الموسيقى تخفف من معاناة مرضى السرطان |  2019-06-18 12:37:11 "جوري "اول طفلة انابيب في مستشفى النجاح الجامعي - نابلس |  2019-06-18 12:20:55 بلقيس ابو عواد 23عاما من قرية بقعاتا في الجولان أول شابة درزية تعمل مضمدة ومسعفة على دراجة نارية |  2019-06-18 12:02:34 اعتقال بلاتيني من الفيفا بتهمة الفساد بالتحضير لمونديال قطر |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تعرف عليها.. أمراض قد تصيبك عند نقص هذه الفيتامينات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعتبر الفيتامينات من أهم العناصر التي تساعد الجسم على أداء الوظائف الحيوية المختلفة، لذلك يسبب نقص أيٍّ من هذه الفيتامينات تأثيرا واضحا على الجسم، وكذلك زيادة معدل هذه الفيتامينات يكون له تأثير سلبي على الجسم. فما هي الأمراض التي يمكن أن تصيب الإنسان عند نقص هذه الفيتامينات؟ وكيف يمكن أن نحافظ على المعدلات الصحية لها في الجسم.


النمو وفيتامين أأوضحت الدكتورة مروة شعير أخصائية التغذية لـ"العربية.نت"، أن احتياج الجسم للفيتامينات يختلف بناءً على الفئة العمرية، حيث يحتاج الجسم في مرحلة النمو لنسبة من بعض الفيتامينات مثل فيتامين (أ) بنسبة أعلى من احتياجه لها في مرحلة النضج.
صحة الشعر وفيتامين ب7وأشارت الدكتورة مروة إلى أن نقص الفيتامينات مثل فيتامين (ب7) الذي يتسبب في ظهور مشاكل عديدة لصحة البشرة والشعر والأظافر، حيث يتسبب نقص فيتامين (ب7) في تقصف الشعر وتساقطه بشكل ملحوظ، فهو يساعد على العناية بصحة الشعر وحيويته بشكل أساس، ويعتبر من العناصر المهمة التي تحافظ على نمو الشعر، ولذلك تنصح الدكتورة مروة بالحرص على تناول الأكلات التي تحتوي على نسب مرتفعة من فيتامين (ب7) مثل المكسرات والموز والسبانخ وأيضاً البروكلي واللحوم.
فيتامين سيوأضافت شعير أن نقص فيتامين (سي) يتسبب في العديد من المشاكل التي يمكن أن تؤثر على الجسم، حيث يتسبب نقص فيتامين (سي) في تعرض البشرة للجفاف والتهاب اللثة الذي يؤثر على صحة الأسنان، كما يتسبب في ضعف المناعة التي تجعل الإنسان أكثر عرضة للأنفلونزا والالتهاب الرئوي، ولذلك يجب الحرص على تناول الخضراوات والفاكهة التي تحتوي على فيتامين (سي) مثل الفلفل الأحمر والأصفر والبقدونس والجوافة والحمضيات مثل البرتقال والليمون، وتنصح الدكتورة مروة بضرورة الحصول على هذه الفاكهة والخضراوات طازجة غير مطبوخة حتى يستطيع الجسم استخلاص الفيتامينات منها.

نقص فيتامين دأما عن نقص فيتامين (د) الذي يتسبب نقصه في الكثير من الأمراض التي تؤثر على النمو في المراحل العمرية المختلفة، حيث يتسبب نقص فيتامين (د) في مرحلة الطفولة بتأخر النمو، خاصة في نمو كتلة العظام والأسنان للأطفال، كما يتسبب في هشاشة العظام لكبار السن والشعور الدائم بالإجهاد والتعب نتيجة أقل مجهود واضطرابات النوم، لذلك تنصح شعير بضرورة التعرض للشمس لمدة 15 دقيقة يومياً، وعدم تناول الفتيامينات بأي شكل دون استشارة الطبيب، حيث تتسبب النسب الزائدة من الفيتامينات في الجسم بأمراض لا تقل خطورة عن نقص هذه الفيتامينات، ولذلك يجب الحرص على المتابعة الدائمة لنسب الفيتامينات في مختلف المراحل العمرية للوقاية من الأمراض المختلفة.
تعرف عليها.. أمراض قد تصيبك عند نقص هذه الفيتامينات




كلمات متعلقة

تعرف, عليها.., أمراض, قد, تصيبك, عند, نقص, هذه, الفيتامينات,

تابعونــا

لهذه الأسباب لا تشربوا الماء بزجاجات بلاستيكية لهذه الأسباب لا تشربوا الماء بزجاجات بلاستيكية 2019-06-18 | 14:55:58

يتسلل البلاسيتك إلى الجسم عن طريق مصادر عديدة، منها حاويات الأطعمة والمشروبات...

دراسات.. الموسيقى تخفف من معاناة مرضى السرطان دراسات.. الموسيقى تخفف من معاناة مرضى السرطان 2019-06-18 | 12:53:59

أظهرت دراسات أجراها خبراء من جامعة Taipe الطبية التايوانية أن الموسيقى قد تكون أحد...

ما هي فوائد الخيار؟ ما هي فوائد الخيار؟ 2019-06-18 | 10:22:01

يساعد نبات الخيار، على بساطته ووفرته، في تعزيز خلايا الجسم وتحسين شتى العمليات...

سوء النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم سوء النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم 2019-06-18 | 08:47:55

أظهرت نتائج تجارب أجراها علماء جامعة أريزونا، أن سوء النوم وغير الكافي يؤدي إلى...

التدخين يضعف آلية التحكم بضغط الدم بالجسم التدخين يضعف آلية التحكم بضغط الدم بالجسم 2019-06-17 | 17:00:03

ذكرت دراسة أميركية حديثة أن التدخين يجعل الأشخاص أكثر عرضة لمرض ارتفاع ضغط الدم،...

مواد طبيعية فعالة في حرق الدهون مواد طبيعية فعالة في حرق الدهون 2019-06-17 | 14:55:31

يرى خبراء التغذية أن عددا من المواد الطبيعية يساعد في تحفيز العمليات الفسيولوجية...

ماذا يحدث لجسمك إذا لم تنم خمس ليال متتالية؟ ماذا يحدث لجسمك إذا لم تنم خمس ليال متتالية؟ 2019-06-17 | 11:55:54

كما هو معروف النوم ظاهرة طبيعية لإعادة تنظيم نشاط الدماغ وأعضاء الجسم الأخرى وهو...

كيف تتوقف عن الأكل بشكل مفرط أثناء الليل؟ كيف تتوقف عن الأكل بشكل مفرط أثناء الليل؟ 2019-06-17 | 11:55:54

قد لا يكون التوقف عن الأكل في وقت متأخر أمرا سهلا كما نظن، لذلك قدم الكاتب جلين...

القهوة قد تكون علاجًا للأمراض الجينية القهوة قد تكون علاجًا للأمراض الجينية 2019-06-17 | 08:51:33

قال علماء جينيون إنهم تمكنوا من محو أعراض مرض جيني نادر لدى شاب بعد أن تناول...

لماذا لا يثق معظم المرضى بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟ لماذا لا يثق معظم المرضى بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟ 2019-06-16 | 12:35:10

يرفض ثلاثة أرباع المرضى أن تجرى لهم بعض فحوصات التشخيص أو إجراءات الرعاية الصحية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تظاهرة رفع شعارات مدينة سخنين سمسرة الاراضي مشروع اسكاني تلاعب مزارعو البطوف سهل خير موسم امطار وفير حادث طرق انقلاب شاحنة على سيارة قرية البعينة نجيدات دون اصابات اضراراضراب اجتماع طارئ لجنة متابعة مجلس عارة عرعره مظاهرة اليمين المتطرف نشأت ملحم شبهات لحدث أمني في منطقة بئر السبع الجنوب استنفار الشرطة الوحدات الخاصة حريق هائل نفي شأنان حيفا اطفاء اخماد منطقة مفتوحة كايد ظاهر قطرية اخماد شرطة سخنين مكابي تل ابيب مباراة نصف نهائي كأس الدولة مباراة خسارة فرع بريد جديد في قرية كفر مندا طه عبد الحليم زيارة اسامة السعديعبلين . دبورية حرق اطارات مسيرة الميلاد التقليدية ال 33 الناصرة عيد المجيد احتفال كشافة المهاجم مراد ابو عنزة يوقع في صفوف فريق هبوعيل عكا الدرجة الممتازة وفد nba كرة السلة الامريكية السفارة الامريكية يزور مدينة رهط مباراة تمرين مع طلاب عرب يهود مهند العقبي منفذ العملية الشرطة بئر السبع محطة مركزية النقب التوقيت الشتوي فجر الاحد 30 الشهر الجاري اعادة عقارب الساعة هشام خوري عازف كمان منعه السفر ال عال طائرة دواعي أمنية تفتيش عنصرية اذلال اهانة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com