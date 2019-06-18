ليفربول, يوجه, بوصلته, الصيفية, إلى, برشلونة,

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يدرس مسؤولو برشلونة كافة السبل لاستعادة نيمار جونيور من صفوف باريس سان جيرمان،...
قال تقرير صحفي فرنسي، إن بيني زاهافي، الوكيل المسؤول عن نقل نيمار، من برشلونة إلى...
ألقت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، القبض على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي...
دخل ليفربول الإنجليزي على خط المساعي لضم نجم هجوم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان...
قال تقرير صحفي، اليوم ، إن ريال مدريد يخطط لإتمام صفقة ضم بول بوجبا من مانشستر...
هاجم دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، لاعبي منتخب بلاده،...
اقترب الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، من الرحيل عن الشياطين الحمر، بعدما...
بات استمرار نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان ضمن صفوف فريقه الفرنسي محل شك...
وجه النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، كلمة...
ترك الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا منصب المدير الفني لفريق دورادوس دي...