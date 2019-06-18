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مدرسة الرازي الشاملة في اكسال تحتفل بتخريج الفوج الاول من طلابها



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أقامت مدرسة الرّازي الشّاملة اكسال إحتفالا مَهيبا بتخريج الفوج الأول منها، بحضور رئيس المجلس المحلي المحامي محمد رافع شلبي، نائب الرئيس السيد سليم عبد الهادي ، اعضاء المجلس، معلمي المدرسة، لجنة أولياء الأمور، أهالي الخرّيجين ومدراء المدارس في القرية .


تخلل الأحتفال كلمة لرئيس المجلس بارك فيها للخريجين وعائلاتهم وتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم المستقبلية. كما تخلل الاحتفال فقرات فنيّة وكلمات متنوعة ومؤثرة بحق المدرسة، طلابها وإدارتها.

وقد تحلى الطّلاب المحتفى بهم بسلوكيات وتصرفات راقية جدا تعكس انتماءهم وإرتباطهم بقواعد ونهج المدرسة التربويّ.

وفي نهاية الاحتفال شكر مدير المدرسة الاستاذ فهمي دراوشة كل من لبى الدعوة وتمنى للخريجين النجاح في حياتهم التعليمية والعملية.




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