اعدادية, الغزالي, في, مدينة, ام, الفحم, تحتفل, بتخريج, الفوج, الـ, 27,

احتفلت مدرسة الغزالي الإعدادية في مدينةِ أُم الفحم، اليوم الثلاثاء،بتخريج الفوج الـ 27 من طُلابها، في قاعة مركز العلوم والفنون بالمدينةِ،وسط أجواء مليئة بالفرحة والسعادة والسرور.وألقى مدير المدرسة الاستاذ رياض عبد جبارين كلمتهُ شاكرًا بها جميع المُعلّمين والمُعلّمات الّذين عملوا واجتهدوا بمسيرتِهم التربويّة والتعليميّة، وشكر كُلّ من عمل لإنجاحِ هذا الحفلُ العظيم، وبارك للطُلّابِ تخرّجهم مُتمنيًا لهُم النّجاح في حياتِهم.

هذا وقد تخلل حفل التخريج العديد من الكلمات للجنة اولياء الامور وكلمة الطلاب الخريجين وفقرات متنوعة فنية وترفيهية من تقديم طلاب المدرسة والمعلمين.وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على الطلاب بأجواء مميزة وممتعة.