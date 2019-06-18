الكشف, عن, سبب, وفاة, الرئيس, المصري, الأسبق, محمد, مرسي, والأمراض, التي, عانى, منها,

أعلن مصدر طبي مصري مسؤول، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الذي توفي عصر أمس الاثنين، خلال جلسة محاكمته في قضية التخابر.

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وقال المصدر وفقا للتلفزيون المصري إن الرئيس الأسبق مرسي "توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة، مشيرا إلى أنه تلقى رعاية طبية مستمرة، ولم يكن هناك أي تقصير بشأن ما يعانيه وحالته الصحية داخل أو خارج السجن"، مؤكدا تعاون إدارة مصلحة السجون مع عدد من المستشفيات لخدمته ورعايته طبيا.وأوضح أنه "في فبراير 2017 تم نقل محمد مرسي إلى أحد المستشفيات الخاصة لشكواه من آلام مستمرة في ذراعه اليسرى، وجرى تحويله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم تشكيل لجنة طبية أكدت أصابته بعدة أمراض وهي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم والتهاب مزمن بالأعصاب".وتابع المصدر الطبي: "مرسي كان يعاني أيضا من ورم حميد بالأوعية المبطنة بالمخ، كما كشفت اللجنة تشنجات عصبية بالجانب الأيسر للوجه".ولفت إلى أنه "في يونيو 2017 قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس الأسبق، وتم توقيع الكشف وكانت النتائج مماثلة للكشف السابق، كما أعاد القاضي القرار بالكشف عليه في نوفمبر من العام نفسه، وتحديدا بتاريخ 29 نوفمبر 2017 بمستشفى السجن بطرة، وتم تشكيل لجنة أخرى من 10 أطباء وبحضور كبير الأطباء الشرعيين، وتم تأكيد الأمراض التي يعاني منها، وخاصة أنه مريض بارتفاع ضغط الدم والسكر".