الكشف, عن, سبب, وفاة, الرئيس, المصري, الأسبق, محمد, مرسي, والأمراض, التي, عانى, منها,

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قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الموقف الفلسطيني، والإجماع الدولي،...
أعلن أحمد محمد مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، أن جثمان والده دُفن...
توقّع تقرير للأمم المتحدة أن يزداد عدد سكان العالم ليصل الى 9,7 مليار نسمة عام 2050...
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن "الاردن مدعوة لحضور ورشة العمل في...
قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الثلاثاء، إنه لا يريد أن يرى مواجهة مسلحة...
كشف مسؤول في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض لا يخطط لدعوة مسؤولين إسرائيليين...
أعلن التلفزيون المصري، اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء...
أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، عن بدء تنفيذ مرحلة أوسع من تفاهمات كسر...
أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عباس كمالوندي، اليوم الاثنين،...
أكد المتحدث باسم وكالة "الانوروا" سامي مشعشع، أن الاجتماع التحضيري الذي جرى في...