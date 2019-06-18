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بدأت تنزيلات نهاية الموسم في حوانيت SACK'S



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بدأت تنزيلات مجموعة الربيع والصيف في حوانيت "ساكس" كالتالي:


40% على كل قطع المجموعة

10% على قطع الجلد 

20% على الاكسسوار


الأسعار:

بناطلين: 170-390 ش.

بلوزات: 140-420 ش.

فساتين: 770-410 ش.

تنانير: 200-360 ش.

قطع جلد: 710-1188 ش.

جزادين: 390-720 ش.


بموجب شروط الحملة                       








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