الرئيسية | مرأة

بدأت تنزيلات نهاية الموسم في حوانيت SACK'S









Tweet

بدأت تنزيلات مجموعة الربيع والصيف في حوانيت "ساكس" كالتالي:

40% على كل قطع المجموعة



10% على قطع الجلد



20% على الاكسسوار





الأسعار:



بناطلين: 170-390 ش.



بلوزات: 140-420 ش.



فساتين: 770-410 ش.



تنانير: 200-360 ش.



قطع جلد: 710-1188 ش.



جزادين: 390-720 ش.





بموجب شروط الحملة









40% على كل قطع المجموعة10% على قطع الجلد20% على الاكسسوارالأسعار:بناطلين: 170-390 ش.بلوزات: 140-420 ش.فساتين: 770-410 ش.تنانير: 200-360 ش.قطع جلد: 710-1188 ش.جزادين: 390-720 ش.بموجب شروط الحملة Tweet







كلمات متعلقة بدأت, تنزيلات, نهاية, الموسم, في, حوانيت, SACK'S, بدأت, تنزيلات, نهاية, الموسم, في, حوانيت, SACK'S,