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صفقة تبادلية ضخمة تضع نيمار على أبواب برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يدرس مسؤولو برشلونة كافة السبل لاستعادة نيمار جونيور من صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بأقل تكلفة مالية ممكنة.



وكشفت شبكة "جلوبو إسبورتي" البرازيلية أن القيمة السوقية لنيمار لن تقل عن 250 مليون يورو، لارتباطه بعقد مع النادي الباريسي ينتهي في صيف 2023.


وأضافت أن النادي الكتالوني لا يرغب في دفع أكثر من 200 مليون يورو في أي لاعب ينوي التعاقد معه مستقبلا.


وأشارت إلى أن إدارة البارسا عرضت على النادي الباريسي صفقة تبادلية ضخمة، مع دفع 100 مليون يورو فقط لضم نيمار، الذي انتقل للنادي الفرنسي في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي في عقده القديم مع البارسا).


وأوضحت الشبكة ملامح الصفقة التبادلية، حيث فتح النادي الكتالوني الباب أمام الاستغناء عن الثنائي الفرنسي عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي، إضافة إلى لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.




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