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"مڠنوليا" تصمم أساور شخصية للمعلمات



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شبكة المجوهرات "مڠنوليا" تصمم سوارا شخصيا هدية للمعلمات ومعلمات الروضات بمناسبة انتهاء السنة الدراسية 2019.


سوار فولاذ مقاوم للصدأ بلون ذهبي مع خراطة شخصية: Always Dream Big.

سوار فولاذ مقاوم للصدأ بلون فضي مع خراطة شخصية: TEACH. LOVE. INSPIRE.

السعر: 149 ش.

متوفرة في 81 فرع لـ "مڠنوليا" في أنحاء البلاد وفي موقع مڠنوليا: www.magnolia.co.il





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