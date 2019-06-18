"مڠنوليا", تصمم, أساور, شخصية, للمعلمات,

سوار فولاذ مقاوم للصدأ بلون ذهبي مع خراطة شخصية: Always Dream Big.سوار فولاذ مقاوم للصدأ بلون فضي مع خراطة شخصية: TEACH. LOVE. INSPIRE.السعر: 149 ش.متوفرة في 81 فرع لـ "مڠنوليا" في أنحاء البلاد وفي موقع مڠنوليا: www.magnolia.co.il

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