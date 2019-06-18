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حافظوا على بشرتكم من الشمس



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La Roche-Posay افضل ماركة يوصى بها أطباء الجلد في العالم, توسع مجموعة منتجات الوقاية من الشمس Anthelios وتطرح: انثيليوس اولترا- كريم وقاية للوجه + SPF50 يمكن دهنه أيضاً حول العينين لوقاية عالية خاصة من اضرار أشعة الشمس.



* تقنية XL- Protect.. وقاية ناجعة من أشعة UVA, اشعة UVB, اشعة IR- ما فوق الحمراء في مجال A وتلويث الهواء.

* ملائم لبشرة حساسة وبشرة سهلة الإثارة. * تمَّ تطويره بهدف تقليل الحرقان في العينين. * غير دهني, غير لاصق ولا يُبقي علامات بيضاء. * بدون عطر وبرابين. * يحتوي على مياه حرارية من ينابيع "لا روش - پوزي".


هل تعلم؟

* سرطان الجلد يشكل 3/1 الأورام السرطانية.

* اكثر من 200,000 مصاب بسرطان الجلد في كل سنة.

* 1 من بين 5 أشخاص يموت في كل ساعة من سرطان الجلد.

* 90% من سرطان الجلد يمكن علاجه اذا تمَّ اكتشافه مبكراً.





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