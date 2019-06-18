حافظوا, على, بشرتكم, من, الشمس,

La Roche-Posay افضل ماركة يوصى بها أطباء الجلد في العالم, توسع مجموعة منتجات الوقاية من الشمس Anthelios وتطرح: انثيليوس اولترا- كريم وقاية للوجه + SPF50 يمكن دهنه أيضاً حول العينين لوقاية عالية خاصة من اضرار أشعة الشمس.

* تقنية XL- Protect.. وقاية ناجعة من أشعة UVA, اشعة UVB, اشعة IR- ما فوق الحمراء في مجال A وتلويث الهواء.* ملائم لبشرة حساسة وبشرة سهلة الإثارة. * تمَّ تطويره بهدف تقليل الحرقان في العينين. * غير دهني, غير لاصق ولا يُبقي علامات بيضاء. * بدون عطر وبرابين. * يحتوي على مياه حرارية من ينابيع "لا روش - پوزي".هل تعلم؟* سرطان الجلد يشكل 3/1 الأورام السرطانية.* اكثر من 200,000 مصاب بسرطان الجلد في كل سنة.* 1 من بين 5 أشخاص يموت في كل ساعة من سرطان الجلد.* 90% من سرطان الجلد يمكن علاجه اذا تمَّ اكتشافه مبكراً.