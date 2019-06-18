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نقابة المحامين تنتخب اليوم رئيسا جديدا لها



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تنتخب نقابة المحامين اليوم رئيسا جديدا لها .ويتنافس على هذا المنصب القائم باعمال الرئيس آفي حيمي والمحامي تسيون امير .



ويبلغ أصحاب حق الاقتراع  76 الف محام . 

وفتحت مراكز الاقتراع في المدن الكبرى من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء وفي سائر المناطق من التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا. 

وتجرى هذا الانتخابات على وقع الفضيحة الجنسية التي هزت الجهاز ونقابة المحامين حيث أدت الى استقالة رئيسها ايفي نافيه . 


ويشار  الى ان نقابة المحامين في البلاد لها مكانة خاصة في القانون اذ انها تقوم الى جانب مراقبة سلوك المحامين من الناحية المهنية والاخلاقية ، بالمشاركة في اللجنة الخاصة باختيار القضاه ولها ممثل في هذه  اللجنة الهامة .




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