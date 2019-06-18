"ايڤ, روشيه", تطرح, أقنعة, To, Go, بمناسبة, موسم, السفر,

ثلاثة أقنعة نباتية بتغليفات مصغرة وعملية للسفر, تمنح عناية فورية لبشرة الوجه في لحظة واحدة, في أي وقت وفي كل مكان.قناع وجه لبشرة نضرة:يُساعد القناع على الحصول على بشرة وجه نضرة ومنيرة. ننصح باستعماله على الوجنتين والدمج مع القناع المطهر على منطقة - T (ذقن, أنف والجبين).قناع وجه منشط:يزيد من انعاش بشرة الوجه فوراً, ملائم بشكل خاص لبشرة متعبة. يمكن دمج القناع المطهر على منطقة T (ذقن, أنف, جبين).قناع وجه مطهر:يظهر بشرة الوجه بطلة نظيفة وغير برّاقة. ننصح باستعماله على منطقة T (ذقن, أنف, جبين) بدمج القناع المنشط او القناع لبشرة نضرة على الوجنتين.سعر كل قناع: 45 ش. لـ - 30 مل.ينضم الى مجموعة اقنعة الميني پيلينڠ لتنظيف الوجه صابون حبيبات يحتوي على مسحوق مشمش ينظف بشرة الوجه ويمنحها نسيجا مخمليا لطيفا وموحدا. السعر: 45 ش. لـ - 30 مل.ايضاً تعرض الشبكة تغليفة ميني مميزة Multi Mask بسعر خاص: 90 ش. لعناية وجه فورية وممتعة: قناع وجه منشط, قناع وجه مطهر وپيلينڠ لتنظيف الوجه.متوفر في شبكة "ايڤ روشيه" في أنحاء البلاد وفي حانوت اون لاين: www.yvesrocher.co.il