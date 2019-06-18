"ايڤ, روشيه", تطرح, أقنعة, To, Go, بمناسبة, موسم, السفر,

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في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في سخنين،...
الشركة المركزية لإنتاج المشروبات الخفيفة (مجموعة كوكا كولا اسرائيل) تقدم ميزة...
في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة...
أقامت شركة Partnerمساء يوم الإثنين الماضي مائدة إفطار لرجال الاعمال في المجتمع...
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في إطار السياسة الاجتماعية لبنك مزراحي طفحوت، ونشاطات المشاركة المجتمعية...
في إطار نشاطات المشاركة المجتمعية والفعاليات الاجتماعية التي ينظمها بنك مزراحي...