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صور.. أردني يحتفل بطلاقه بطريقة غريبة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفل شاب أردني بطلاقه في محافظة مأدبا عمان، بحضور مقربيه وأصدقائه أمام أحد المحال التجارية.



ووزع الأردني الأحد الكنافة على المتواجدين في المكان، ليتلقى التهاني والتبريكات منهم.


وأثارت الواقعة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد الكثيرون أن الاحتفال بالطلاق مناسبة جديدة وغير متداولة في المجتمع الأردني، معيدين تلك الممارسات للضغوطات والأعباء التي يقع فيها الشاب بعد الزواج بسبب سوء أحواله المادية، وما ينتج عن ذلك من مشاكل بين الزوجين




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