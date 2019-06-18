عرّاب, رحيل, نيمار, يبدأ, تحركات, عودته, لبرشلونة,

قال تقرير صحفي فرنسي، إن بيني زاهافي، الوكيل المسؤول عن نقل نيمار، من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، يشرف على صفقة لإعادة النجم البرازيلي إلى الدوري الإسباني من جديد.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن زاهافي المقرب من عائلة نيمار منذ أن كان لاعبًا في سانتوس، بدأ محادثات مع الأطراف المهتمة بعودة نيمار لإسبانيا.وجاء ذلك بعد تعليقات ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، حول عدم رغبته في مزيد من الدراما أو المغنيات في غرفة الملابس، ليفتح الباب أمام نيمار لمغادرة نادي العاصمة الفرنسية.وبحسب التقارير، فإن برشلونة يعتبر أحد أبرز الأطراف المهتمة بضم نيمار، وقد تتسبب صداقة اللاعب القوية مع ليونيل ميسي ولويس سواريز، في حسم عودته لكامب نو من جديد.وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن برشلونة سيكون الحل الأفضل لجميع الأطراف.ولا يستبعد برشلونة إجراء صفقة تبادلية من أجل الحصول على خدمات نيمار، في ظل حاجته إلى خفض قيمة الصفقة.