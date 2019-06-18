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هيفا وهبي تطمئن محبيها بأول صورة لها من المستشفى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ أول صورة لها بعد أن أعلنت ان سبب اختفائها عن الاعلام هو تعرضها لوعكة صحية نقلت على اثرها الى المستشفى.



وبعد غياب على مواقع التواصل الاجتماعي طمأنت محبيها عبر منشورين الاول يظهر خدها وقبلة طبعتها والدتها عليه اما الصورة الثانية ظهرت فيها من المستشفى اذ بيّن المصل الموجود في خلفية الصورة وعلقت عليها كاتبة : "اشتقتلكم" 







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