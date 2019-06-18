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لحظة اصطدام شاحنة بجسر عليه شخص على شارع 4
2019-06-18 12:45:43
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فوت شوف - لحظة اصطدام شاحنة بجسر عليه شخص على شارع 4
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