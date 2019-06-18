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"جوري "اول طفلة انابيب في مستشفى النجاح الجامعي - نابلس



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نابلس - دقت الفرحة اجراسها في منزل يوسف ابو عرام من يطا الخليل بعد ولادة طفلتهم جوري .


تنقل ابو عرام وزوجته مابين اطباء ومراكز لعلاج العقم لعدة سنوات منذ الزواج للبحث عن علاج واسباب لعدم انجابهم الاطفال وطرق العديد من الابواب لاجراء الفحوصات التي كادت تشير في كل مرحلة الى سبب مختلف عما قبله , ليصل اخيرا الى مستشفى النجاح الجامعي حيث قسم العقم واطفال الانابيب.


وقال ابو عرام " جئنا الى المستشفى لنجري الفحوصات وقام طاقم العمل بابلاغنا اننا بحاجة لبعض العلاجات المقوية البسيطة وقررنا مباشرة العمل لزراعة نطفة، وبفضل الله تكللت مرحلة الحمل بالنجاح.


وشكر ابو عرام مستشفى النجاح الجامعي الذي اشرف على حالة زوجته وطفلته منذ بداية الزراعة حيث كان هناك تعاون ومتابعة مستمرة سواء خلال دوام الطاقم او خارج الدوام.


واكد ابو عرام انه لم يواجه صعوبات اثناء حمل زوجته، مشيراً الى ان تكاليف العلاج مناسبة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.


ويذكر انه يمكن للزوجان تحديد جنس الجنين من خلال قسم العقم واطفال الانابيب حيث يحوي على اجهزة متطورة وخبرة مميزة من قبل الطاقم العامل.




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