"جوري "اول طفلة انابيب في مستشفى النجاح الجامعي - نابلس

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تنتخب نقابة المحامين اليوم رئيسا جديدا لها .ويتنافس على هذا المنصب القائم باعمال...
الشابة بلقيس ابو عواد 23 عاما من قرية بقعاتا في الجولان هي الشابة الدرزية الاولى...
بمشاركة المئات من الطالبات والطلاب وحضور رئيس الكلية المحامي زكي كمال والقائمة...
اعلنت الشرطة في لواء الجنوب اليوم الثلاثاء عن اختفاء اثار الشابة سندس سندي...
جاء في بيان اللجنة التنفيذية-المؤتمر الأرثوذكسي حول زيارة وبرنامج جوشوا للناصرة....
تشهد بلدة حورة في النقب منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء اضرابا عاما في جميع المرافق...
شارك وفد من اطباء البلاد العرب، في المؤتمر الاوروبي السنوي للمفاصل وأمراض...
أعلن مسؤول لجان الصيادين في قطاع غزة، زكريا بكر، أن قوات الجيش الاسرائيلي قررت...
منذ بداية عام 2019 قتل 143 شخصًا في حوادث الطرق في حوادث الطرق, 13 منهم قتلوا في...
تشير الحسابات الفلكية إلى أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الحادي عشر من آب/...