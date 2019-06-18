الڤيڤ, تطرح, عناية, جديدة, لشعر, طويل:, Dream, Long,

تعتمد المجموعة على معادلة تصلح الأطوال والأطراف, تحتوي على خلطة مركبات مميزة: كيراتين نباتي + زيت الخروع + ڤيتامينات.

Dream Long معادلة حديثة تحافظ على طول الشعر, تصلحه وتحسن من طلته, استعمال منتجات المجموعة يشكل بديلاً لقص أطراف الشعر من حين لآخر, ويحافظ على شعر طويل!يمكن تعريف الشعر الطويل الذي يتعدى خط الكتفين. دون علاقة بنوع الشعر, للشعر الطويل ميزاته: يميل الى التقصف بسهولة بسبب طوله, تظهر علامات تسريحات ثابتة (مثل جمعه يومياً بشريط أو دبابيس).وأحياناً يظهر مع عيوب بسبب الجفاف و/أو أطراف متنافرة. شعر طويل, لامع وسليم يزيد من جمال الطلة.النتيجة: شعر طويل لامع ذو طلة سليمة وقوية.Dream Long - عناية كاملة للشعر الطويل:كريم لتصليح أطراف الشعر - دون غسيل, يحمي الشعر من التقصف والأطراف المتنافرة. معادلة مصلحة. السعر: 29.90 ش.شامپو لتصليح الشعر: ينظف الشعر تماماً ويصلح الطلة حتى الأطراف, يقوي الشعر ويمنحه بريقاً. السعر: 16.30 ش.كونديشينر يحل عقد الشعر: مطر يحل العقد فوراً مع حماية الشعر من التقصف. المعادلة تساعد على تصليح طلة الشعر حتى الأطراف, تقوية الشعر وتمنح تغذية وبريقاً للشعر الطويل. السعر: 16.30 ش.قناع S.O.S للشعر الطويل: قناع لتغذية وتصليح مكثف لشعر طويل ومقصف. للحصول على شعر كأنه جديد. السعر: 34.90 ش.نصيحة من مستشاري الجمال في "لوريال باريس" للحفاظ على شعر طويل ومتكامل:1. مرتان في الأسبوع ننصح خلال غسل الشعر بدمج قناع الشعر S.O.S للتغذية, عناية وتصليح أطوال الشعر. يجب دهن القناع على طول الشعر فقط. لمنع تسبب نقاط دهنية على فروة الرأس, الانتظار دقيقتين وغسل الشعر جيداً.2. لشعر برّاق أكثر ننصح بإنهاء غسل الشعر بماء بارد.