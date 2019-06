جرعة, منعشة, للبشرة, مع, تركيز, 15%, ڤيتامين, C,

Vichy تطرح: ليفتاكتيڤ ڤيتامين C- جرعة منعشة مضادة للأكسدة تحتوي على تركيز 15% ڤيتامين C نقي. الذي يساعد على تفتيح البشرة وتصليحها وتقليل طلة البشرة المتعبة. معادلة مميزة تحتوي على 11 عنصراً فقط وتدمج تركيز 15% ڤيتامين C نقي مع مشتق من حامض هيالورين ومياه حرارية من ينابيع "ڤيشي".لڤيتامين C خصائص كثيرة منها مقاومة شديدة للتأكسد, التي تساعد البشرة لطلة نضرة أكثر. له تأثير على البقع الغامقة فتظهر البشرة بلون موحد, حين تظهر البشرة متعبة لونها غير موحد من الضروري استعمال المنتج الذي يحتوي على ڤيتامين C الذي يمنح البشرة طلة موحدة ومشعة.ليفتاكتيڤ ڤيتامين C:* جرعة منعشة مضادة للأكسدة تحتوي على تركيز 15% ڤيتامين C نقي ومشتق حامض الهيالورين.* يساعد على تفتيح البشرة وتصليحها.* لتقليل طلة بشرة متعبة.* لطلة بشرة ناعمة ونضرة أكثر وللون بشرة موحد أكثر.* البشرة ذات شعور أنعم.* معد لنساء تبحث عن حل سريع وناجع لبشرة نضرة ولون موحد خلال 10 أيام استعمال فقط.السعر: 189 ش.