تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-18 13:23:45 نقابة المحامين تنتخب اليوم رئيسا جديدا لها |  2019-06-18 12:49:53 هيفا وهبي تطمئن محبيها بأول صورة لها من المستشفى |  2019-06-18 12:55:39 صور.. أردني يحتفل بطلاقه بطريقة غريبة! |  2019-06-18 12:53:59 دراسات.. الموسيقى تخفف من معاناة مرضى السرطان |  2019-06-18 12:37:11 "جوري "اول طفلة انابيب في مستشفى النجاح الجامعي - نابلس |  2019-06-18 12:20:55 بلقيس ابو عواد 23عاما من قرية بقعاتا في الجولان أول شابة درزية تعمل مضمدة ومسعفة على دراجة نارية |  2019-06-18 12:02:34 اعتقال بلاتيني من الفيفا بتهمة الفساد بالتحضير لمونديال قطر |  2019-06-17 18:00:04 خلال يوم الطالب في الكلية الأكاديمية العربية حيفا:تكريم للمتفوقين والمتفوقات من طالبات وطلاب اللقبين الأول والثاني |  2019-06-18 11:00:54 اختفاء اثار الشابة سندس الزبارقة20 عاما من النقب . |  2019-06-18 11:03:31 اللجنة التنفيذية للمؤتمر الارثوذكسي حول زيارة جوشوا للناصرة -لا لتدنيس وتسييس الأراضي المقدسة بالناصرة وغيرها |  2019-06-18 10:53:43 كان اليوم سيحتفل بتخرجه وهو الابن البكر لوالديه- حورة تتشح سوادا بعد مقتل الطالب وسيم أبو شلظم 18 عاما |  2019-06-18 10:48:09 مشاركة أطباء عرب في المؤتمر الاوروبي لأمراض الروماتيزم والمناعة الذاتية في مدريد |  2019-06-18 10:46:47 فتح بحر غزة جزئيا أمام الصيادين |  2019-06-18 10:23:35 لبنان.. رحيل مؤلم لـ"محاربة السرطان الجميلة" |  2019-06-18 10:18:59 ليفربول يقترب من مبابي.. والدليل "ليبرون جيمس" |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جرعة منعشة للبشرة مع تركيز 15% ڤيتامين C



  |     |   اضافة تعليق





 Vichy تطرح: ليفتاكتيڤ ڤيتامين C- جرعة منعشة مضادة للأكسدة تحتوي على تركيز 15% ڤيتامين C نقي. الذي يساعد على تفتيح البشرة وتصليحها وتقليل طلة البشرة المتعبة. معادلة مميزة تحتوي على 11 عنصراً فقط وتدمج تركيز 15% ڤيتامين C نقي مع مشتق من حامض هيالورين ومياه حرارية من ينابيع "ڤيشي".لڤيتامين C خصائص كثيرة منها مقاومة شديدة للتأكسد, التي تساعد البشرة لطلة نضرة أكثر. له تأثير على البقع الغامقة فتظهر البشرة بلون موحد, حين تظهر البشرة متعبة لونها غير موحد من الضروري استعمال المنتج الذي يحتوي على ڤيتامين C الذي يمنح البشرة طلة موحدة ومشعة.


ليفتاكتيڤ ڤيتامين C: 

* جرعة منعشة مضادة للأكسدة تحتوي على تركيز 15% ڤيتامين C نقي ومشتق حامض الهيالورين.

* يساعد على تفتيح البشرة وتصليحها.

* لتقليل طلة بشرة متعبة.

* لطلة بشرة ناعمة ونضرة أكثر وللون بشرة موحد أكثر.

* البشرة ذات شعور أنعم.

* معد لنساء تبحث عن حل سريع وناجع لبشرة نضرة ولون موحد خلال 10 أيام استعمال فقط.

السعر: 189 ش.





كلمات متعلقة

جرعة, منعشة, للبشرة, مع, تركيز, 15%, ڤيتامين, C,

تابعونــا

"مڠنوليا" تصمم أساور شخصية للمعلمات "مڠنوليا" تصمم أساور شخصية للمعلمات 2019-06-18 | 14:19:18

شبكة المجوهرات "مڠنوليا" تصمم سوارا شخصيا هدية للمعلمات ومعلمات الروضات بمناسبة...

الڤيڤ تطرح عناية جديدة لشعر طويل: Dream Long الڤيڤ تطرح عناية جديدة لشعر طويل: Dream Long 2019-06-18 | 12:31:54

تعتمد المجموعة على معادلة تصلح الأطوال والأطراف, تحتوي على خلطة مركبات مميزة:...

مسكارا تبرز الرموش القصيرة مسكارا تبرز الرموش القصيرة 2019-06-18 | 12:29:26

شركة الماكياج الايطالية Pupa تعرض: مسكارا تمنح أقصى حجم دون التنازل عن رموش...

لبنان.. رحيل مؤلم لـ"محاربة السرطان الجميلة" لبنان.. رحيل مؤلم لـ"محاربة السرطان الجميلة" 2019-06-18 | 10:23:35

توفيت، الاثنين، الشابة اللبنانية ميشيل الحجل، التي عرفت باسم "محاربة السرطان...

قبلة الموت.. قبلة تقتل شابة كندية قبلة الموت.. قبلة تقتل شابة كندية 2019-06-18 | 10:22:50

تسببت قبلة تبادلتها فتاة تبلغ من العمر 20 عاما مع صديقها بوفاتها، جراء نقص حاد في...

في الكويت .. فتيات يتحرشن برجل أمام زوجته في الكويت .. فتيات يتحرشن برجل أمام زوجته 2019-06-17 | 09:51:09

نشرت صحيفة ” القبس ” الكويتية تفاصيل الواقعة الغير مألوفة داخل المجتمع الخليجي...

مصرع حسناء روسية بسبب ” مجفف الشعر “ مصرع حسناء روسية بسبب ” مجفف الشعر “ 2019-06-17 | 10:00:03

لقيت ” ليليا نيفيكوفا ” فتاة روسية مصرعها في موسكو الأسبوع الماضي بعد تعرضها...

ظهور جريء للفنانة اللبنانية مايا دياب بفستان شفاف ظهور جريء للفنانة اللبنانية مايا دياب بفستان شفاف 2019-06-17 | 09:15:22

نشرت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، صورة جديدة خلال إحيائها إحدى حفلات الزفاف عبر...

ياسمين صبري من دون مكياج.. كيف بدت؟ ياسمين صبري من دون مكياج.. كيف بدت؟ 2019-06-14 | 10:45:43

شاركت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ متابعيها صورة جديدة نشرتها على إحدى صفحاتها...

كيف تؤثر الحمية النباتية على فرص الحمل؟ كيف تؤثر الحمية النباتية على فرص الحمل؟ 2019-06-13 | 11:45:30

يميل البعض إلى اتباع حمية نباتية خالية من المشتقات الحيوانية، لتجنب الإصابة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids يمه زيمر قرية مدرسة تخريج احتفال طلاب الفوج الاربعين الثالث 43 مدرسة عبلين . دبورية حرق اطارات حريق اضرار جسيمة دون اصابات مدينة باقة الغربية اطفاء سلطة صالون بيت نار مفرق الحلزون قرب عرابة البطوف انقلاب سيارة حادث طرق مستشفى نهاريا مركز حيان حادث طرق انقلاب شاحنة على سيارة قرية البعينة نجيدات دون اصابات اضرارالشيخ رائد صلاح كمال خطيب الحركة الاسلامية الشق الشمالي امر منع السفر هديل موسى اللوكيميا استنفار الناصرة تبرع وجبات دم سرطان الدم اللوكيميا حسين محاجنة ام الفحم مقتل رمياض رصاص اطلاق نار شرطة اسعاف القدس مواجهات اعتقالات جلجولية سمح بالنشر اجتياز الحدود سوريا الانضمام تنظيم شاب مظلة حريق هائل منطقة مفتوحة رهط النقب الجنوب اضرار دون اصابات اطفاء الشرطة اشكلون اصابة عامليين عربيين لوحين حديد عليهما رافعة ورشة بناء بيت جحن تفجع وفاة الشابة رنا شفيق علي عاما 26 صراع مع المرض عضالزيت زيتون صفيحة سعرها 500 شيكل شاقل عرابة المحصول قلة موسم معاصر اشجار جمال حكروس العقيد رتبة لواء اول مسلم عربي شرطة اسرائيل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com