منتجات, وقاية, لا, تلوث, البحر,

جديد من Life: مجموعة منتجات الوقاية من الشمس: Reef Safe بدون - مصفي أشعة المعروض كمضر للحيوانات البحرية ويلوث مياه البحر.19.90 ش. بخاخ شفاف 100 مل للكبار.34.90 ش. مستحلب وقاية 150 مل للأولاد.

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حافظوا على بشرتكم من الشمس 2019-06-18 | 14:18:40 La Roche-Posay افضل ماركة يوصى بها أطباء الجلد في العالم, توسع مجموعة منتجات الوقاية من...

"ايڤ روشيه" تطرح أقنعة To Go بمناسبة موسم السفر 2019-06-18 | 13:18:04 ثلاثة أقنعة نباتية بتغليفات مصغرة وعملية للسفر, تمنح عناية فورية لبشرة الوجه في...

د. خطيب يلقي محاضرة قيّمة في فرع مزراحي طفحوت سخنين 2019-06-17 | 11:10:49 في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في سخنين،...

مجموعة كوكا-كولا إسرائيل ستمنح لعامليها أسبوع عطلة ولادة إضافي للمنصوص عليه في القانون 2019-06-13 | 11:42:00 الشركة المركزية لإنتاج المشروبات الخفيفة (مجموعة كوكا كولا اسرائيل) تقدم ميزة...

نلتقي مع فرات نصّار في محاضرة: "من عالم مراسل إخباري" في فرع مزراحي طفحوت شفاعمرو 2019-06-12 | 14:53:12 في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة...

رجال وسيدات الأعمال يجتمعون على مائدة بارتنر الرمضانية 2019-06-11 | 22:55:04 أقامت شركة Partnerمساء يوم الإثنين الماضي مائدة إفطار لرجال الاعمال في المجتمع...

إيـداع "تـبـوز" في مزراحي طفحوت 2019-06-10 | 13:35:48 إيـداع "تـبـوز" في مزراحي طفحوت: الإيداع الذي يمنح فائدة ممتازة تزداد...

عصائر غنية بالفاكهة والخضار 2019-06-04 | 11:28:13 بمناسبة الصيف وموضة خلط الخضار في العصائر الطبيعية, شركة يفئورة تسوّق عصائر...

بنك مزراحي طفحوت يوزع طرودًا غذائية في شهر رمضان بمشاركة مديري الفروع 2019-06-03 | 19:13:34 في إطار السياسة الاجتماعية لبنك مزراحي طفحوت، ونشاطات المشاركة المجتمعية...