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مسكارا تبرز الرموش القصيرة



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شركة الماكياج الايطالية Pupa تعرض:


مسكارا تمنح أقصى حجم دون التنازل عن رموش بارزة.

للمسكارا الجديدة نسيج غني بشكل خاص بدمج فرشاة طويلة وناعمة Ultra- Soft التي تلف الرموش وتكثفها بشكل ممتاز. هكذا أيضا يتم إبراز الرموش القصيرة 
فتحصلين على طلة ملفتة تضعك في المركز.

متوفرة بلون اسود.

السعر: 79 ش.




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