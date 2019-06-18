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بلقيس ابو عواد 23عاما من قرية بقعاتا في الجولان أول شابة درزية تعمل مضمدة ومسعفة على دراجة نارية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




 الشابة بلقيس ابو عواد 23 عاما من قرية بقعاتا في الجولان هي الشابة الدرزية الاولى التي التحقت بالطواقم الطبية لنجمة داوود الحمراء كمسعفة تعمل سائقة لدراجة نارية في المؤسسة .


وافيد ان الشابة كانت بدأت تطوعها في المؤسسة الطبية وهي في عمر ال 16 عاما واليوم هي مضمدة وسائقة سيارة اسعاف في منطقة هضبة الجولان .


وتم خلال حفل بمشاركة رئيس السلطة المحلية في بقعاتا , عباس ابو عواد , وادارة ومسؤولين في مؤسسة نجمة داوود الحمراء الطبية تم تدشين وحدة سائقي الدراجات النارية للاسعاف في هضبة الجولان وذلك بواسطة الشابة بلقي ابو عواد التي اصبحت اول شابة درزية مضمدة تعمل على دراجة نارية في المؤسسة.




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