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اعتقال بلاتيني من الفيفا بتهمة الفساد بالتحضير لمونديال قطر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ألقت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، القبض على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ميشيل بلاتيني، في إطار تحقيقات بوقوع فساد، حسبما أفادت مصادر صحفية فرنسية.



وتحقق باريس في الطريقة التي أسند بها تنظيم مونديال 2022 إلى قطر.




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