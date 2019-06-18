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السلطة تقرر منع فتح بيوت عزاء للرئيس محمد مرسي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 كشف مصدر أمني فلسطيني مسؤول لوكالة "معا" اليوم الثلاثاء ان السلطة قررت منع فتح بيوت عزاء في الضفة للرئيس المصري السابق محمد مرسي والذي توفي امس.



وأكد المصدر الأمني ان الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات صارمة بحق كافة المخالفين للقرار، مضيفا" الاوضاع التى تمر بها القضية الفلسطينية في هذه الأيام حساسة ولن نسمح بتحويل البوصله ضد الأهداف الوطنية والانجرار وراء خلافات جانبيه..

وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أفاد، نقلا عن مصدر طبي، بأن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، أمس الاثنين، جاءت نتيجة نوبة قلبية.


وتوفي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، أمس الاثنين.


تصوير - afp




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