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اختفاء اثار الشابة سندس الزبارقة20 عاما من النقب .



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت الشرطة في لواء الجنوب اليوم الثلاثاء عن اختفاء اثار الشابة سندس سندي الزبارقة 20 عاما من النقب .


وافيد ان الشابة شوهدت اخر مرة يوم 10-4-2019 في بئر السبع  ومنذ ذلك الوقت فقد الاتصال بها كليا .

الشرطة تطلب المساعدة في البحث عنها، والإتصال على خدمة الطوارئ في حال شاهدها احد




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