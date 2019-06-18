اختفاء, اثار, الشابة, سندس, الزبارقة20, عاما, من, النقب, .,

اعلنت الشرطة في لواء الجنوب اليوم الثلاثاء عن اختفاء اثار الشابة سندس سندي الزبارقة 20 عاما من النقب .

وافيد ان الشابة شوهدت اخر مرة يوم 10-4-2019 في بئر السبع ومنذ ذلك الوقت فقد الاتصال بها كليا .الشرطة تطلب المساعدة في البحث عنها، والإتصال على خدمة الطوارئ في حال شاهدها احد