كان, اليوم, سيحتفل, بتخرجه, وهو, الابن, البكر, لوالديه-, حورة, تتشح, سوادا, بعد, مقتل, الطالب, وسيم, أبو, شلظم, 18, عاما,

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كشف مصدر أمني فلسطيني مسؤول لوكالة "معا" اليوم الثلاثاء ان السلطة قررت منع فتح...
بمشاركة المئات من الطالبات والطلاب وحضور رئيس الكلية المحامي زكي كمال والقائمة...
اعلنت الشرطة في لواء الجنوب اليوم الثلاثاء عن اختفاء اثار الشابة سندس سندي...
جاء في بيان اللجنة التنفيذية-المؤتمر الأرثوذكسي حول زيارة وبرنامج جوشوا للناصرة....
شارك وفد من اطباء البلاد العرب، في المؤتمر الاوروبي السنوي للمفاصل وأمراض...
أعلن مسؤول لجان الصيادين في قطاع غزة، زكريا بكر، أن قوات الجيش الاسرائيلي قررت...
منذ بداية عام 2019 قتل 143 شخصًا في حوادث الطرق في حوادث الطرق, 13 منهم قتلوا في...
تشير الحسابات الفلكية إلى أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الحادي عشر من آب/...
اقدم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، على إعطاب اطارات بعض المركبات وخط شعارات...
اليوم الثلاثاء 2019/06/18: يكون الجو معتدلاٌ خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال...