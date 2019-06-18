كان, اليوم, سيحتفل, بتخرجه, وهو, الابن, البكر, لوالديه-, حورة, تتشح, سوادا, بعد, مقتل, الطالب, وسيم, أبو, شلظم, 18, عاما,

تشهد بلدة حورة في النقب منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء اضرابا عاما في جميع المرافق بما في ذلك المدارس ايضا , وذلك حدادا واستنكارا لجريمة قتل الطالب وسيم أبو شلظم 18 عاما رميا بالرصاص ليلة امس , والذي كان من المفروض ان يحتفل اليوم بتخرجه من مدرسة رابين الثانوية .

واعلنت ادارة المدرسة عن الغاء حفل التخريج حزنا والما واستنكارا لجريمة القتل ةفقدان احد طلابها والذي عرف بحين اخلاقه وتعامله الطيب مع الاخرين كما وصفه اصدقائه وزملائه في المدرسة الذين لم يستوعبوا حتى الان ان زميلهم وسيم رحل عنهم بجريمة قتل نكراء وبشعة.يشار الى ان المرحوم كان الابن الاكبر لوالديه , وان القرية باكملها اتشحت سوادا حزنا والما , حيث يتوقع ان يتم تحرير جثمانه من معهد التشريح ابو كبير قبل صلاة العصر ليوارى الثرى في مقبرة القرية .والى ذلك فان الشرطة لا زالت تحقق في جريمة القتل التي لم تتضح خلفيتها بعد , بعد ان كان شريط فيديو تم نشره وثق لحظة ارتكاب الجريمة عندما اقدم شاب على الترجل من سيارة واطلاق النار على الشاب وسيم من مسافة قريبة جدا .