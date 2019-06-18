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مشاركة أطباء عرب في المؤتمر الاوروبي لأمراض الروماتيزم والمناعة الذاتية في مدريد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




شارك وفد من اطباء البلاد العرب،   في المؤتمر الاوروبي السنوي للمفاصل وأمراض الروماتيزم والمناعة الذاتية والذي عقد في العاصمة الاسبانية  مدريد قبل ايام بمشاركة  أكثر من 1500  طبيب مختصون بأمراض الروماتيزم والمناعة الذاتية وأمراض المفاصل.



 ومن بين المشاركين برز د. محمد عدوي مدير قسم المفاصل في مشفى بوريا وصفد حيث ألقى محاضرة  عن الانتحار ومرض ال فيبروميالغيا Fibromyalgia، والتي استعرض  من خلالها اخر  المستجدات والابحاث في هذا الموضوع  حيث كشف ان الأشخاص المشخصون والمصابون بمرض فيبروميالغيا معرضون اكثر الى الانتحار مشيرا الى  العوارض الاساسية المقلقة وهي قلة النوم  والاكتئاب.  كما وتطرق  د. عدوي في محاضرته الثانية الى  نجاعة وأمان  التطعيمات ضد الالتهابات الرئوية  لدى المرضى الذين يعانون من مرض الذئبة الحمراء. 


كما وشارك في المؤتمر  أيضا د. عبد الله وتد، وهو باحث في أمراض المناعة الذاتية في مشفى شيبا- تال هشومير  وجامعه ليد البريطانية، حيث القى محاضره عن التهابات العمود الفقري وعرض بحثه والذي  كشف من خلاله عن وجود  خلايا من نوع Tتابعه لجهاز المناعة في نسيج الالتحام (enthesis)  حيث ان  وجودها في الالتحام،  يلعب دورًا رئيسيًا في إصلاح الأنسجة  ويعزز من  إفراز IL-17A و TNF.



وقد كشف  البحث  أيضًا أن تثبيت  نشاط هذه الخلايا من شانه ان يدعم استخدام  العلاج البيلوجي في المراحل  المبكرة من العلاج.    كما وحصل وتد  على جائزة مرموقة من اللجنة العلمية للمؤتمر EULAR تقديرا على عملة وبحثة.   




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