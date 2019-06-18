فتح, بحر, غزة, جزئيا, أمام, الصيادين,

أعلن مسؤول لجان الصيادين في قطاع غزة، زكريا بكر، أن قوات الجيش الاسرائيلي قررت السماح للصيادين بالعمل في بحر غزة، اليوم الثلاثاء، بشكل محدود، بعد إغلاقه لعدة أيام.

وأوضح بكر في تصريح صحفي، أن العمل بدأ الساعة العاشرة صباح اليوم على مسافة (6 أميال) في بحر شمال القطاع وحتى ميناء الصيادين، ومن جنوب الميناء حتى مدينة رفح على مسافة (10 أميال).