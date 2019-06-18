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نادين نجيم ترقص برفقة زوجها احتفالا بعيد زواجهما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعيد زواجها السابع على رجل الأعمال هادي أسمر، وسط حضور عدد كبير من أصدقائهما.



واختارت نادين إطلالة كاجوال بيضاء هي وزوجها للاحتفال، وظهرت في الفيديو وهي ترقص هي وزوجها على نغمات أغنية «لما راح الصبر منه»، للفنانة شريفة فاضل، وهي نفسها الأغنية التي قدمتها نادين نسيب نجيم لزوجها على الهواء وقت الإعلان عن حملها الثاني منه.


كما نُشر فيديو أخر للاحتفال وظهرت فيه نادين نسيب وهي ترقص على نغمات أغنية «لا بتفكر ولا بتحس»، للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وهي أغنية تتر مسلسل «خمسة ونص»، الذي قامت ببطولته نادين وعرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.


نادين نسيب نجيم، تزوجت من المهندس هادي الأسمر عام 2012، ورُزقت منه بـ«هافن» مارس 2013، بينما انجبت مولودهما الثاني «جيوفاني» سبتمبر 2014.


من ناحية أخرى، حقق مسلسل «خمسة ونص»، لنادين نجيم، نجاحًا كبيرًا طوال فترات عرضه، شاركها البطولة فيه الفنان السوري قصي خولي، والفنان معتصم النهار، وعدد من النجوم، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا».




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