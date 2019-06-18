نادين, نجيم, ترقص, برفقة, زوجها, احتفالا, بعيد, زواجهما,

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استقبل الفنان المصري محمد عادل إمام، مولودته الأولى من زوجته نوران طلعت، وأطلق...
حل النجم اللبناني عاصي الحلاني وزوجته ” كوليت بولس ” ضيوفا مع الإعلامي اللبناني...
تحل الفنانة السورية ديما بياعة ضيفة على مواطنها الفنان باسم ياخور في حلقة هذا...
القلائل في عصرنا الحالي هم الذين يدعمون المواهب الفنيّة لا سيما أنّ كلفة الإنتاج...
نجحت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن بجمع عدد كبير من نجمات الدراما اللبنانية معاً...
بعد أن تم الإعلان عن طلاق الفنان وائل كفوري من زوجته السابقة أنجيلا بشارة،...
أغنية منفردة جديدة أطلقتها الفنانة حصه الإماراتية بشكل "دويتو" حملت عنوان "جيتهم...
لقي أداء الفرقة الكورية الجنوبية B.I.G لأغنية "إنت معلم" للفنان المغربي سعد المجرد...
تحدثت الممثلة المصرية دينا الشربينيعن تواجد الفنان المصري عمرو دياب في...
حرصت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على دعم منتخب بلادها قبل بطولة كأس الأمم...